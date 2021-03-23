Новый Оскол, Белгородская область, 23 марта 2021, 10:10 — REGNUM Альтернативная управляющая компания появится в Новом Осколе Белгородской области. Новую организацию подбирают из-за жалоб горожан на коммунальщиков-монополистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.
Жители Нового Оскола рассказали о своих коммунальных проблемах врио губернатора во время его рабочей поездки в муниципалитет. Горожане просили помочь поменять управляющую компанию. Организация-монополист обслуживает 188 многоквартирных домов и у многих жителей есть серьёзные претензии к работе УК: во многих зданиях неисправна канализация, протекают крыши, не прочищаются системы отопления, жильцам выставляют дополнительные счета на замену общедомовых приборов учёта. После встречи с Вячеславом Гладковым принято решение, что в городе появится альтернативная управляющая компания.
С 24 марта в Новом Осколе начнутся выездные проверки регионального управления государственного жилищного надзора.