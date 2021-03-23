Бердск, Новосибирская область, , 10:07 — REGNUM В городе Бердске в 2021 году планируют капитально отремонтировать дороги, которые ведут к школам и детским садам. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние планируется привести улицы Черемушная и Боровая. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

«К завершению дорожно-строительного сезона в городе спутнике Новосибирска — Бердске будут приведены в порядок две улицы, имеющие большое социальное значение, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Именно по этим участкам дорог можно добраться до школы №5 и школы № 12 и трёх детских садов: «Ручеек, «Дельфин», «Семицветик».

Общая протяженность участков — 3,34 км, стоимость работ по контракту — 246, 3 млн руб. До конца июля дорожникам предстоит отремонтировать дорожное полотно и тротуары, установить пешеходные ограждения.