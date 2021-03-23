Пенза, , 10:29 — REGNUM В Пензенской области активизируют работу по благоустройству территорий. О стартовавшем месячнике в регионе сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

Предстоит привести в порядок дороги, тротуары, ливневые канализации. «Ночные минусовые температуры еще нас держат, но уже необходимо ворошить снег, чтобы дороги быстрее просохли. Снега этой зимой выпало много и работа предстоит достаточно серьезная», — сказал Панюхин.

По прогнозам, через две недели в регионе может начаться паводок. Чем больше снега будет убрано, тем безопаснее пройдет половодье, нацеливает на активизацию благоустройства председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе в преддверии родительских суббот и Пасхи благоустроят кладбища, вывезут мусор и приведут в порядок контейнерные площадки. Помимо этого, в областном центре продолжается вывоз снега с городских территорий.

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