Новосибирск, , 10:10 — REGNUM Пассажирский самолет авиационной компании «Аэрофлот», летевший из Новосибирска в Хабаровск, вернулся в аэропорт вылета — Толмачево — из-за того, что одному из его пассажиров стало плохо. Об этом 23 марта сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Примерно через 40 минут после вылета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — приводит сообщение транспортной прокуратуры «Интерфакс».

Также уточняется, что по прибытии в аэропорт вылета пассажир был передан медикам, после чего самолет вновь вылетел в Хабаровск. При этом подчеркивается, что посадка и взлет воздушного судна прошли штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в префектуре Нагано в центральной части Японии совершил жёсткую посадку вертолёт с пассажирами.