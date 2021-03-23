Москва, 23 марта, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Большинство иностранных студентов продолжают обучение в российских творческих вузах в период пандемии, массовых отчислений нет. Об этом заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила 23 марта ТАСС.

Кузьма Петров-Водкин. Скрипка. 1916

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«У нас нет массовых отчислений иностранных студентов», — сказала замминистра.

По её словам, даже в условиях ограничений, связанных в пандемией, наблюдается обычное для предыдущих лет «движение контингента». Налаженная система дистанционного обучения позволила избежать отчислений.

Если кому-то из студентов нужно приехать в Россию, к их ситуации применяют отдельное решение правительства РФ. Не было ни одного случая, чтобы желающего приехать не пустили в Россию, подчеркнула Ярилова.

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