Джакарта, , 10:03 — REGNUM Министерство обороны Индонезии намерено привить от коронавируса 5927 сотрудников в период с 22 по 30 марта, сообщает Antara.

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Данное мероприятие является вторым этапом вакцинации, проводимым министерством обороны страны, учитывая, что первый этап вакцинации прошел 8 марта 2021 года. Тогда прививку сделали 5441 сотрудник министерства.

Сотрудников минобороны, которые были вакцинированы, призвали соблюдать санитарные нормы, носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегание скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданство Индонезии получили двое граждан из Германии и США, которые десятки лет прожили на Бали.

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