Москва, , 10:02 — REGNUM Отменить обязательное ношение медицинских масок можно будет после получения коллективного иммунитета. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова в интервью Russia Today.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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«А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится», — сказала Голикова.

Она в этой связи напомнила о важности проведения вакцинации от COVID-19.