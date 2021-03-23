Москва, 23 марта, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Отменить обязательное ношение медицинских масок можно будет после получения коллективного иммунитета. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова в интервью Russia Today.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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«А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится», — сказала Голикова.

Она в этой связи напомнила о важности проведения вакцинации от COVID-19.