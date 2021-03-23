Горно-Алтайск, 23 марта, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала прививочной кампании от коронавируса вакцинировались 8968 местных жителей. Из них 5975 человек получили оба компонента вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Всего сюда было доставлено около 9,3 тыс. доз препарата «Спутник V». Таким образом, к настоящему времени в республике использовали 96,4% поступившей вакцины. По словам исполняющего обязанности зампреда правительства Динару Култуевой, увеличение объёмов препарата ожидается в апреле.

Напомним, во многих регионах страны возник дефицит вакцины. Так, в Вологодской области ранее сообщили об использовании практически всего объёма вакцины.

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