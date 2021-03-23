Хьюстон, США, , 10:01 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, записавший на свой счёт 27 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Дже’Шон Тейт, набравший 22 очка.

Таким образом, «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений подряд, одержав первую победу с 5 февраля.

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