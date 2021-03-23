Пекин, , 10:01 — REGNUM Односторонние санкции против России являются частью правил, которыми западные страны пытаются подменить международное право. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«США, Европа и Запад в целом применяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, как они считают, должны лежать в основе миропорядка, не международное право, а правила», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

Глава МИД России подчеркнул, что реакция на эти санкции со стороны Москвы и Пекина единая — стороны неприемлят подобного рода методы международной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву в феврале 2021 года заявил, что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия».

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