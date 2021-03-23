Воронеж, , 09:58 — REGNUM «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Воронежской области ликвидируется, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев. Документ опубликован на сайте правительства.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Виталия Шабалатова. Департаменту экономического развития Воронежской области поручено утвердить состав ликвидационной комиссии, а также установить порядок и сроки ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года правоохранители задержали бывшего главу «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» Алексея Антиликаторова, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в период работы на посту заместителя мэра Воронежа. Добавим, что в конце 2020 года губернатор Воронежской области сообщал о том, что АИР планируется объединить с агентством по привлечению инвестиций.