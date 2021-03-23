Барнаул, , 09:57 — REGNUM В третьем этапе программы туристического кешбэка Алтайский край будут представлять 28 отелей, санаториев и туристических баз. Туры в регион предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг, сообщает телеграмм-канал правительства региона.

Туристы на базе. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В числе самых популярных предложений — отдых в санаториях Алтайского края, туры в период цветения маральника, посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест: особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», Тавдинские пещеры, пасеки, маральники, гастрономические объекты, сплавы по реке Катунь.

Напомним, третий этап программы туристического кешбэка начался 18 марта и продлится до 15 июня, со сроками завершения туров до 30 июня включительно. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, сумма возврата составит 20% от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная программа Ростуризма, предусматривающая возврат части средств, потраченных туристами, решившими отдохнуть в России, стартовала в августе 2020 года.

Алтайский край на момент старта представили 33 туроператора, 15 туров и 13 отелей. Подавляющее большинство мест размещения — из города-курорта федерального значения Белокуриха. Там по туристическому кешбэку обратились за бронью 127 человек.

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