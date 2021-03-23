Пермь, , 09:57 — REGNUM В Пермском крае проводится доследственная проверка по факту гибели 31-летнего мужчины на железной дороге, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Трагедия произошла вечером 21 марта. Грузовой поезд сбил пермяка на 1456 километре третьего пикета перегон Мулянка-Ферма Свердловской железной дороги.

Сотрудники локомотивной бригады, заметив гражданина в колее железнодорожного пути, начали подавать громкие сигналы, однако мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение поезда, однако наезда избежать не удалось.

Стоит отметить, это второй случай в марте, когда под колесами поездов гибнут люди. Правоохранители напоминают населению о необходимости соблюдать меры безопасности на объектах железной дороги.

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