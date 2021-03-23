Салехард, , 09:56 — REGNUM Глава ЯНАО пояснил дефицит регионального бюджета 2021 года невозможностью откладывать на потом строительство социальных объектов. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Сигма».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО "Нужны новые школы, нужны новые стационары. У нас хорошая рождаемость, хорошая демография. Это все отложить на завтра? Я решил, что мы этого делать не будем. Пойдём на дефицит бюджета и задачу решим в ближайшие годы. Мы социальные расходы не резали. Все выплаты сохранили. Вторая предпосылка для решения идти на дефицитный бюджет — это понимание будущих проектов, которые заработают на Ямале через четыре-пять лет. Новые проекты. Они очень мощные и дадут большой импульс для доходов региона, выровняют ситуацию».

Напомним, правительство ЯНАО с 2018 года верстало бездефицитный бюджет. В 2021 году прогнозируемый объём доходов консолидированного бюджета составит 213 млрд, собственно окружного — 191,5 млрд рублей, расходы — 246 млрд рублей, дефицит 54,8 млрд рублей

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