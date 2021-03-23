Москва, 23 марта, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который состоится в подмосковном Жуковском в июле 2021 года, намерены принять участие свыше 40 стран. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

«Намерение принять участие в «МАКС-2021» уже выразили представители более 40 стран практически всех континентов, в первую очередь, конечно, — партнеры России по ЕАЭС», — говорится в сообщении по итогам совещания оргкомитета по подготовке к авиасалону.

«Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда», — приводит пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Также он уточнил, что уже понятно, что в авиасалоне примут участие ключевые российские предприятия и добавил, что зарубежные партнеры, несмотря на пандемию коронавируса, также намерены представить на МАКС свои последние разработки и направить на авиасалон свои официальные делегации.

Кроме того, Мантуров рассказал, что страной-партнером авиасалона в 2021 году станет Казахстан, с которым намечено подписание ряда соглашений и обсуждение важнейших направлений сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно, что крупнейший авиасалон МАКС пройдет в России с 20 по 25 июля 2021 года.