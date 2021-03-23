Пенза, , 09:55 — REGNUM В Пензенской области сельхозпредприятия готовы к проведению сезонных полевых работ. В текущем году будет увеличена посевная площадь на 16 тыс. гектаров — до 1,47 млн гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

К началу посевной пензенские аграрии заявляют, что обеспечены семенным материалом, минеральными удобрениями, обновлен парк сельхозтехники. В регионе также планируют увеличить площади под посев зерновых и зернобобовых, технических культур, кукурузы, картофеля и овощей.

Яровой сев в Пензенской области проведут на площади в 967,3 тыс. га. Для весеннего сева необходимо 87,7 тыс. тонн семян яровых культур.

Для проведения полевых работ в хозяйствах имеются 4895 тракторов, 2600 культиваторов, 1603 зерноуборочных комбайна, 2146 сеялок, 967 дисковых борон и дискаторов, 414 разбрасывателей минеральных удобрений, 247 посевных комплексов и 211 комбинированных агрегатов. Готовность сельхозтехники и оборудования в настоящее время составляет 97%. В прошлом году парк сельхозтехники обновился 138 тракторами, 86 зерноуборочными комбайнами и 508 единицами других сельхозмашин. В 2021 году планируется приобрести 140 тракторов, 96 зерноуборочных комбайнов и 539 единиц прочей сельхозтехники.

В Пензенской области для эффективного проведения посевной кампании-2021 аграриям возместят часть затрат на посев элитных семян и на проведение комплекса агротехнологических работ. Также будут направлены средства поддержки в виде субсидий на льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, субсидий на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, аграриям в Пензенской области на поддержку сельхозпроизводств по отдельным отраслям растениеводства и животноводства в 2021 году направят 455,9 млн рублей федеральных субсидий.

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