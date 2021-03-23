Уфа, , 09:55 — REGNUM Женщину подозревают в убийстве мужчины в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что 19 марта стражи порядка Гафурийского района получили информацию о том, что в заброшенном колодце села Белое Озеро найден труп мужчины. Было установлено, что 40-летний местный житель пропал еще 12 февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемой в этом преступлении. Ей оказалась 39-летняя женщина, которая являлась сожительницей потерпевшего.

По предварительной информации, в феврале текущего года подозреваемая и мужчина распивали спиртные напитки в ее доме. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились, подозреваемая нанесла смертельные раны потерпевшему. По предварительной версии, тело подозреваемая скинула в колодец.

Отмечается, что подозреваемая признала свою вину. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в убийстве приятеля.