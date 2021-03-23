Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Верхней Туре и Кушве продолжается строительство новых водозаборов для подземных источников воды, ранее разведанных в рамках региональной госпрограммы министерства природных ресурсов и экологии. Ввод в эксплуатацию этих месторождений позволит городам отказаться от водоснабжения из поверхностных источников — в результате более качественной питьевой водой будут обеспечены около 37 тысяч жителей.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, подземные воды в балансе питьевого водоснабжения Свердловской области занимают все больше места.

«Уже сегодня подземные воды в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей области занимают 36%. Водозабор питьевой воды идет из 460 месторождений подземных вод. Поскольку Свердловская область ограничена в получении воды из поверхностных водных источников, областное минприроды целенаправленно ведет изыскание подземных источников воды», — рассказал Алексей Кузнецов во Всемирный день водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Для крупного промышленного региона очень важно, что подземные источники защищены от внешнего загрязнения, большую долю которых составляют выбросы и сбросы заводов и предприятий. Сегодня за счет подземных вод обеспечено питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение таких крупных населенных пунктов как Алапаевск, Березовский, Богданович, Ирбит, Арти, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Карпинск, Нижние Серги, Двуреченск, Первоуральск, Волчанск и Сухой Лог.

Всего в области разведано и поставлено на государственный учет 820 месторождений подземных вод с общим запасом более одного миллиона четырехсот тысяч кубометров воды в сутки. Водоснабжение из этих источников в том числе может быть развернуто во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Например, для Екатеринбурга разведаны 17 месторождений подземных вод. В случае возникновения чрезвычайной ситуации эти подземные источники смогут покрыть более 50% потребностей населения областного центра в воде.

Основными же источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей области остаются водохранилища. Сейчас в регионе эксплуатируется 129 крупных водохранилищ и еще 300 более мелких открытых наземных водных объектов. В целях улучшения качества природной воды в рамках национального проекта «Экология» будет проведена экологическая реабилитация семи водохранилищ и шести участков русел рек региона. На Черноисточинском водохранилище работы уже начаты.