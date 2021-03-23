Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM Здание над недостроенной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге будет полностью снесено. Об этом сообщили в мэрии города журналистам.

Администрация оформила участок в собственность. Офисное здание рядом с перекрёстком ул. Большакова — ул. 8 марта в скором времени будет демонтировано, передаёт Justmedia.

До этого Арбитражный суд Свердловской области отменил обеспечительные меры по иску администрации к компании — владельцу здания, чтобы не мешать оформлению права муниципальной собственности на земельный участок. Самовольную постройку должен снести ответчик — частная компания.

Как сообщало ИА REGNUM, станция метро «Бажовская» должна была стать пересадочной для первой и третьей (пока несуществующей) линиями метро.

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