Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM В Бурятии за два первых месяца 2021 года введено в эксплуатацию 827 квартир общей площадью 64 тыс. кв. метра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, это в 2,3 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

При этом большая часть жилья (54,3 тыс. кв. метров или 84,9%) были построены жителями за счёт собственных или заёмных средств. При этом три четверти всех домов построены в Улан-Удэ.

«Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 10,8% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский — 4,6%, г. Северобайкальск — 1,8%, Селенгинский район — 1,2%», — отметили в службе статистики.

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