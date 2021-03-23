Калуга, 23 марта, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Калужской области за неделю почти на 17% выросло число больных острыми респираторными вирусными инфекциями. В регионе зарегистрировано 7133 случая ОРВИ (предыдущая неделя — 6101). Относительный прирост числа заболевших — 1032 человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.

Василий Поленов. Больная. 1886

Нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ наблюдается в четырёх муниципальных районах области (Жиздринский, Куйбышевский, Малоярославецкий и Мещовский), где превышение средних многолетних показателей заболеваемости ОРВИ составило свыше 40%. В Калуге заболеваемость ОРВИ также увеличилась. За неделю зарегистрировано 4365 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 3830). Относительный прирост числа заболевших 535 случаев, или 14%. Незначительное превышение средних многолетних показателей заболеваемости (на 5,5%) отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше.

Частота госпитализации больных с симптомами ОРВИ в медицинские организации увеличилась. Были госпитализированы 28 больных, на предыдущей неделе — 11. Относительный прирост числа госпитализированных больных составил 2,5 раза.