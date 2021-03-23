Лас-Вегас, США, 23 марта, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) исключил бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова из всех рейтингов. Об этом 23 марта сообщается на сайте UFC.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Теперь лидером в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории является экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс. На втором месте идёт чемпион в полусреднем весе Камару Усман, а замыкает тройку лучший в тяжелом весе Стипе Миочич.

Нурмагомедов возглавлял рейтинг с октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

Напомним, 19 марта глава UFC Дэна Уайт объявил, что Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

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