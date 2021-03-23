Лондон, 23 марта, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Британо-китайская компания MG представила изображения экстерьера и интерьера концептуального суперкара Cyberster с электромотором. Тизерные изображения автомобиля распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба MG Электрокар Cyberster

Судя по изображениям, новое авто будет иметь оригинальный сплиттер в передней части и экзотическую головную оптику, представляющую собой «вшитые» в панели кузова светодиодные нити. Светодиодную подсветку получил логотип марки, расположенный на капоте.

Что же касается салона модели, то он будет разделён на две части консолью, а за рулём автопроизводители установят полукруглый экран цифровой «приборки». На лобовом стекле будет проекционный дисплей с элементами дополненной реальности.

На данный момент известно, что с 0 до 100 км/ч электрический суперкар будет разгоняться за три секунды. Дальность хода автомобиля на одном заряде составляет 800 км.

Премьера нового автомобиля состоится 31 марта нынешнего года.

Ранее компания Hyundai представила официальные рендерные изображения модернизированного компактного кроссовера Kona. Модель выделяется красными акцентами на бамперах, треугольным стоп-сигналом на задней двери и колёсными дисками из лёгкого сплава.

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