Кишинёв, 23 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии признал указ президента республики Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу в премьер-министры законным, но не дал ей права распускать парламент. Об этом заявил председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Если 51 депутат не проголосует за Гросу, это не станет автоматически поводом для роспуска парламента», — написал Додон.

Он отметил, что, по решению КС, в том случае, если парламент снова не поддержит кандидатуру Санду, она должна будет провести консультации с депутатами парламентских фракций. В ходе консультаций народные избранники вправе заявить, что не согласны на роспуск парламента и готовы принять другого кандидата на пост главы правительства.

Додон назвал такое решение Конституционного суда «странным». Он также отметил, что КС постарался не вставать ни на одну из сторон в споре двух ветвей власти.

«И нашим, и вашим», — заявил лидер «социалистов».

Стоит отметить, что, согласно конституции Молдавии, президент должен выдвигать кандидата в президенты, назначенного большинством. Санду дважды выдвигала своего кандидата — Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против. После второго отказа депутатов принять кандидата в премьер-министры президент в Молдавии имеет право распустить парламент и объявить досрочные выборы, но «социалисты» обратились в КС, и он признал второе выдвижение Гаврилицы неконституционным. В ответ на это Санду выдвинула в премьер-министры Гросу.