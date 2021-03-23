Москва, , 09:47 — REGNUM Усиливающаяся международная напряженность между странами провоцирует переход в расчетах на национальных валютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости перехода к расчетам в национальных валютах.

«При выборе валюты в международных расчетах определяющую роль играют объемы торговли со страной, ее эмитирующей. Основными трейдерами на рынке товаров и услуг в 2019 году были США (1 место, 5,57 трлн долларов), Китай (2 место, 5,15 трлн долларов) и Германия (3 место, 3,38 трлн долларов), — сказала Лебединская. — На первый взгляд валюты стран-лидеров должны предопределять и выбор валюты для расчетов, однако, это не так. До настоящего времени в большинстве международных расчетов применялся доллар США (48% в 2015 г.). Россия также была в этом тренде: за январь-сентябрь 2020 года 59,1% всех поступлений и 35,4% всех перечислений проводились в долларах США».

При этом, как уточнила Лебединская, доля единой европейской валюты в общем количестве стран с привязанным валютным курсом не превышала в 2015 г. 28%.

«По данным ЦБ РФ 28,6% всех перечислений за девять месяцев 2020 года были выполнены в рублях, в том числе со странами ЕС 28,2%, СНГ — 60,4%, Белоруссией — 82,8%, со странами БРИКС 5,8%, с Китаем всего 4,9%. В структуре перечислений евро лишь немногим уступает доллару: 31,2% всех расчетов в евро и 35,4% в долларах. С Европой мы преимущественно рассчитываемся в евро (52,4%), с Китаем в долларах (61,3%), со странами СНГ в рублях (60,4%)», — рассказала Лебединская.

По ее мнению, в переходе на расчеты на национальной валюте больших успехов в краткосрочном периоде, скорее всего, достигнет Китай.

«Что касается нашей страны, для активизации процессов, направленных на переход на национальную валюту в международных расчетах необходимо необходима не только политическая воля, но и существенное расширение перечня внутренних финансовых ресурсов, доступных для нерезидентов, расширение банковской сферы, устранение административных и правовых барьеров», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что России надо думать о том, как отойти от повсеместного использования международных платёжных систем.

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