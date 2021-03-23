Москва, , 09:46 — REGNUM Расширенные государственные расходы России в прошлом году достигли 42,15 трлн рублей, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.

Всего в расширенные государственные расходы включены траты федерального бюджета, регионов и муниципалитетов, а также трех внебюджетных фондов.

Отмечается, что расширенные госрасходы в прошлом году достигли 39,5% ВВП России, это на 5% больше, чем в среднем за 2011−2019 годы.

В новейшей истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда российский ВВП упал на 7,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине заявили, что Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн рублей. Речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах, которые поступают в федеральный бюджет при стоимости нефти выше 43,3 доллара за баррель.

На 1 января 2021 года объём Фонда национального благосостояния составлял 13,546 трлн рублей (11,7% прогнозируемого ВВП), или $183,358 млрд в долларовом эквиваленте.

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