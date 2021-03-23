Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В Бурятии большая часть младшеклассников, около 63 тыс. человек, обеспечена горячим питание в школа. Лишь в 12 малокомплектных школах из-за отсутствия пищеблоков учащиеся получают продуктовые наборы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания.

Впрочем, ранее горячим питанием были обделены ученики 78 школ в республике. Как отмечается, всего на обеспечение наборами 120 школьников дополнительно выделено 1,4 млн рублей.

«Бурятия входит в число семи регионов Российской Федерации, где еще сохраняются продуктовые наборы, то есть не все учащиеся на 100% обеспечены горячим питанием. Но ситуацию удалось нормализовать», — отметил замминистра образования Валерий Поздняков.

Всего на питание школьников направлено более 750 млн рублей. Стоимость обеда составляет 65,5 рублей. Для решения проблемы с пищеблоками в малых школах ведомство сформировало бюджетную заявку на 15,8 млн рублей. Проект будут обсуждать на сессии парламента в апреле.

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