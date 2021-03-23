Сеул, , 09:48 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает способы предоставления КНДР продовольствия и удобрений в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает MBC News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, данный вопрос необходимо решать после оценки ситуации на границе между КНДР и Китаем, состояния межкорейских отношений и своевременности оказания помощи.

В министерстве подчеркнули, что вопрос оказания гуманитарной помощи должен решаться вне зависимости от политической и военной ситуации.

Ранее министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён сообщил о возможном возобновлении программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Кореи по линии частного сектора.

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