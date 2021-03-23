Москва, , 09:46 — REGNUM Российские спутники типа «Арктика М» способны каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке арктической зоны, что позволит более точно прогнозировать погоду. Об этом 23 марта сообщил замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Гектин.

«Каждый аппарат этого типа («Арктика-М» — ред.) сможет каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке Арктической зоны», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Гектин уточнил, что размещение спутников на высокоэллиптической орбите будет способствовать тому, что станет возможно собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии северных широт. При этом, по словам замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем АО «РКС», сканирующая аппаратура космических аппаратов позволяет вести непрерывную разномасштабную съемку с периодичностью от 15 до 30 минут.

Кроме того, он добавил, что все эти параметры будут передаваться на Землю и это позволит создавать атмосферные модели для составления более точного прогноза погоды, используемого для авиации и судоходства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты из Индии прошли подготовку в России.