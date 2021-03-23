Челябинск, , 09:42 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области водитель «Шевроле Авео» наехал на сотрудника ГИБДД и затем скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл после того, как страж порядка пытался пресечь управление автомобилем нетрезвым водителем. Гражданин сбил сотрудника. С травмами его доставили в больницу. В ходе розыска был пойман 34-летний гражданин. На него составили административные протоколы.

Также гражданина ждёт уголовная ответственность. Сейчас решается вопрос о передаче материалов проверки из полиции в Следственный комитет.