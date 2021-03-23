Иркутск, , 09:41 — REGNUM В Иркутске специалиста городской администрации подозревают в получении взятки за покровительство и предоставление предпринимателю информации о предстоящих выездных проверках по выявлению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции.

Как сообщает 23 марта региональное СУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»).

По версии следствия, размер взятки, полученной ещё в 2019 году, составил 15 тысяч рублей. В ходе обыска была обнаружена документация, а также банковские карты, подтверждающие причастность к противоправной деятельности.

Напомним, в конце 2020 года в Иркутской области задержали четверых жителей города Нижнеудинска, подозреваемых в организации производства и продажи фальсифицированного алкоголя. Склады, где хранились крупные партии готового к продаже фальсификата, и торговые точки обнаружены в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске.

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