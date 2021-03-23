Пекин, , 09:46 — REGNUM Протест из-за антикитайских санкций Евросоюза выразил МИД КНР главе делегации ЕС в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

Представителя ЕС вызвало к себе внешнеполитическое ведомство КНР. Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган подчеркнул, что санкции ЕС против Пекина незаконны, они основаны на лжи и недостоверных новостях.

ЕС не вправе считать себя экспертом в сфере прав человека. Китай настоятельно призывает ЕС осознать ошибки, исправить их и прекратить противостояние. Иначе китайско-европейским отношениям будет нанесён ещё больший вред, заявил Цинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта четыре гражданина КНР и одна организация попали в чёрный список ЕС за преследование «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Санкции предполагают ограничение на въезд и замораживание активов на пространстве ЕС.

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