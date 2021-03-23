Ташкент, , 09:38 — REGNUM В Узбекистане школы с низким коэффициентом заполняемости планируют передать в доверительное управление частному сектору. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Согласно предлагаемому порядку передачи общеобразовательных школ, в управление могут быть переданы школы с заполняемость ниже 70% от реальной вместительности школы.

В министерстве народного образования считают, что этот механизм позволит повысить конкурентоспособность общеобразовательных школ и улучшить качество образования.

Предполагается, что школьники, учащиеся на момент передачи школы частнику, продолжат обучение бесплатно.