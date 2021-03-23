Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Центральном военном округе военнослужащие готовятся к Параду Победы. Как сообщает пресс-служба военного в ведомства, воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, приступили к подготовке к параду Победы в Самаре в составе парадных коробок.

Военные в Оренбуржье готовятся к Параду Победы Цитата из видео пресс-службы ЦВО

Ранее в течение месяца проходила одиночная подготовка и отработка строевых приёмов в составе шеренг. В Параде Победы примут участие те солдаты, сержанты и офицеры, которые продемонстрировали лучшую строевую выучку. Самые достойные получили право отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны на Параде Победы. Конкурс на одно место составлял 3−5 военнослужащих в зависимости от штата воинских частей.

Военное ведомство опубликовало видео, как проходит подготовка к Параду Победы в Тоцком гарнизоне Оренбургской области.

На следующей неделе (с 29 марта по 4 апреля) все участники парада приедут в Самару. Начнутся тренировки в составе гарнизона.