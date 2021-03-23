Уфа, , 09:39 — REGNUM Два дорожно-транспортных происшествия с участием грузовиков произошли в Башкирии за сутки. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ночью 22 марта на 60 км трассы Оренбург — Уфа столкнулись грузовой фургон «Hyundai», под управлением 42-летнего мужчины и попутный грузовик «DAF», за рулем которого находился 36-летний житель Башкирии: автомобиль «DAF» остановился на запрещающий сигнал светофора. В этом ДТП получил различные травмы водитель «Hyundai», его срочно доставили в медучреждение.

Еще одно ДТП произошло ночью на 239 км трассы Оренбург — Уфа: столкнулись автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 32-летний мужчина и встречный грузовик «Mercedes-Benz», под управлением 35-летнего жителя Оренбургской области. В результате водителя «Daewoo» доставили в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с МАЗом пострадали два человека.