Новосибирск, , 09:35 — REGNUM Новосибирской области выделят федеральные средства на расчистку реки Баган. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

«Принято решение направить 12,3 млн рублей на расчистку реки Баган в черте села Довольное в Доволенском районе Новосибирской области», — уточнил Жуков.

Он отметил, что такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

В новосибирском минприроды рассказали, что в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году также планируется расчистить озеро Половинное в селе Половинное Краснозерского района.