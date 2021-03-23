Волгоград, , 09:38 — REGNUM Обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке аквапарка Кировском районе Волгограда устанавливают в региональном Следственном комитете, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина погиб в результате обвала грунта в траншее.

По предварительным данным, 22 марта бригада рабочих рядом с жилым комплексом «Колизей» обустраивала песчаную подушку в траншее протяжённостью 14 метров, глубиной 3,6 метра и шириной 1,3 м. Неожиданно одна из стен траншеи обрушилась, землёй засыпало 42-летнего монтажника. Остальные работники попытались оказать помощь пострадавшему, но спасти его не удалось.

По факту гибели рабочего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.