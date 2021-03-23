Петрозаводск, , 09:47 — REGNUM Число жителей Республики Карелия, вылечившихся от коронавирусной инфекции, превысило 40 тысяч человек. Об этом 23 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в Карелии было выявлено 86 новых зараженных, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Из этого числа заболевших — 83 человека, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7015,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3043,4 случая, по Северо-Западу — 5385,2», — уточнили в оперштабе.

Помимо новых зараженных в республике зарегистрировано еще три летальных исхода от ковида. В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска, 1962 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Суоярви, 1938 года рождения и житель Петрозаводска, 1951 года рождения. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — подчеркнули в оперштабе.

Таким образом с начала пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 43 251 человек, в том числе 4093 ребенка. Из них выздоровели 40 067 жителей, в том числе 147 — за минувшие сутки. Продолжают лечение 2818 жителей. Умерло 366 человек.

Кроме того с 1 апреля 2020 года в регионе регистрируется рост пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с таким диагнозом было госпитализировано десять жителей. А за почти год — 5379 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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