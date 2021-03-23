Москва, 23 марта, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Москве проводится исследование, в котором изучается возможность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови вакцинированных пациентов, сообщила 23 марта вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Она рассказала, что первые доноры уже сдали плазму. Всего в исследовании планируется участие 120 реципиентов и нескольких сотен доноров.

«Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52, и сегодня больница принимает доноров. Затем плазму передают в столичные стационары для переливания добровольцам, которые лечатся от коронавирусной инфекции, что позволит оценить эффективность и безопасность метода», — пояснила заместитель мэра.

Она напомнила, что в столице для лечения ковид-пациентов ранее применялась плазма крови людей, переболевших инфекцией.