Заиграевский район, Бурятия, , 09:34 — REGNUM Житель Заиграевского района Бурятии после покупки дома нашёл в подполье старинный револьвер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по республике, мужчина намеревался отдать его в музей, однако по совету знакомого сдал правоохранителям.

«В результате экспертизы было установлено, что оружие является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием — револьвером системы Смита-Вессона 3-ей модели (образца 1881 года)», — отметили в управлении.

Как отмечается, оружие находится в неисправном состоянии и не пригодно для стрельбы. Сдавшему револьвер мужчине обещано вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель села Петропавловка Джидинского района республики на крыше старого дома нашёл дульнозарядное пехотное ружьё, выпущенное в 1853 году.

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