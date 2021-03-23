Саранск, , 09:32 — REGNUM В Мордовии по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Надежда» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, зарплата не выплачивалась с июня 2020 года по февраль 2021 года, в результате накопился долг в размере 4,25 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Изучаются бухгалтерские документы, устанавливается точное число потерпевших, назначены необходимые экспертизы. Предпринимаются меры для возмещения вреда.

В прокуратуре Мордовии отметили, что юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства») в виде штраф в размере 30 тыс. рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), сообщает корреспондент ИА REGNUM, ООО «Надежда» в Рузаевском районе образовано в 2006 году. Учредителем, которому принадлежит 100%-ная доля стоимостью 87,559 млн рублей, является ОАО «Шумбрат». В качестве основного вида указана «деятельность санаторно-курортных организаций». Дополнительно зарегистрированы еще 11 видов деятельности, которые в основном связаны с размещением граждан, туристическими и развлекательными услугами.