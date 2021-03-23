Южно-Сахалинск, , 09:40 — REGNUM На полигоне Успеновский на Сахалине начались двусторонние тактические учения мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

«По замыслу учений подразделения мотострелкового соединения будут разыгрывать между собой ведение учебно-боевых действий по обороне побережья острова с выполнением практических стрельб из артиллерийских орудий, а также других видов вооружения и боевой техники», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения, которые ранее были подняты по учебной тревоге и форсированным маршем проследовали на полигон «Успеновский», в настоящее время готовят позиции «для отработки действий по противодесантной обороне».

Отмечается, что командирам всех уровней «предстоит отработать вопросы управления подразделениями» при организации обороны в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Особые задачи по обеспечению безопасного продвижения по маршрутам выдвижения — обнаружение и обезвреживание «мин-ловушек» — поставлены перед инженерными подразделениями.

Всего в учениях на острове Сахалин задействовано более двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму начались плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

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