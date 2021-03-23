Москва, , 09:32 — REGNUM Совместное предприятие Sollers Ford планирует начать производство в России электрических версий Ford Transit в 2022 году. Об этом сообщает 23 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя СП.

По прогнозам «Соллерс», в течение ближайших нескольких лет доля электрифицированных автомобилей в продажах легких коммерческих машин в России составит около 1,5%, а в 2025 году достигнет 4%.

Электрифицированные модели Transit, по оценкам компании, будут пользоваться спросом в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Для стимулирования продаж электрических легких коммерческих автомобилей в «Соллерс» предлагают в крупных городах России предоставить льготный проезд этим транспортным средствам. Так, например, предлагается сделать для электрических LCV бесплатный проезд по платным дорогам.

В компании «Соллерс» также планируют локализовать в России выпуск электромоторов и аккумуляторов.

Напомним, автопроизводитель Ford представил E-Transit с электромотором в ноябре прошлого года. На данный момент модель выпускается на предприятии компании в США и Турции.

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