Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве вынесен приговор брату экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — бывшему депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову. Бабушкинский суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на 12 лет.

Отбывать наказание бывший депутат будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 8 млн рублей. Раджабу Абдулатипову также запрещено в течение пяти лет занимать должности в органах власти и на госслужбе, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Напомним, Раджаба Абдулатипова задержали 26 сентября 2018 года по подозрению в участии в преступной группе, занимавшейся установлением незаконной инвалидности для сотен жителей Дагестана. Участие в схеме принимали несколько десятков чиновников и врачей. Благодаря их преступной деятельности инвалидами стали более 300 здоровых граждан.

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