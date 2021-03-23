Бали, Индонезия, , 09:29 — REGNUM Гражданство Индонезии получили двое граждан из Германии и США, которые десятки лет прожили на Бали, сообщает Antara.

Инаугурация и принесение присяги состоялись в офисе министерства по вопросам прав человека на Бали.

Ожидается, что иностранные граждане, получившие гражданство Индонезии, смогут сыграть определенную роль в развитии образования, уделяя внимание социально-культурным условиям в стране.

Гражданин Германии Индра Йонас Рапп родился в Денпасаре на Бали 25 ноября 1989 года. Гражданин США Майкл Ромео Лоренти родился в Нью-Йорке 24 мая 1972 года. Майкл прожил на Бали 23 года и занимается производством средств по уходу за кожей.

Желание стать гражданами Индонезии у обоих вызвано любовью к стране, и стремлением помочь возродить Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma распространила 70 тысяч доз вакцины AstraZeneca в провинциях Индонезии.

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