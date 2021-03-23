Мурманск, , 09:28 — REGNUM Вертолет со спасателями не смог приземлиться на месте схода лавины в Хибинах, где в снежном плену оказалась туристическая группа из 13 подростков и трех взрослых. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Вертолет не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности — там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в МЧС рассказали, что в данный момент готовится другая спасательная операция, при этом на месте происшествия уже находится первый аварийно-спасательный отряд из Мончегорска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девочка, попавшая под снежный завал в Хибинах, скончалась.

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