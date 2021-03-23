Казань, , 09:41 — REGNUM В Татарии продолжаются дискуссии на тему необходимости перевода часов на час вперед. Соответствующее предложение поступило от региональных общественников. Мнений много, но решение пока не принято. На платформе «Российская общественная инициатива» обсуждается реформа существующих в России часовых поясов.

Казань. Вид на Кремль Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

С недавнего времени эта тема вновь интересна. Авторы инициативы предлагают поделить все регионы РФ на пять групп, чтобы максимально увеличить длительность светового дня. Так, населению Татарии, Чувашии, Марий Эл и Кировской области, живущему по московскому времени, рекомендуется перевести время на один час вперёд, а также вернуть обратно летнее время (+1 час вперёд).

По мнению депутата Госсовета РТ Тахира Хадеева, перевод времени в республике на час вперед необходим. «Надо вернуть этот потерянный час. Ведь солнце уже поднялось, а мы спим. Выходит, оно светит впустую? У нас больше 1 млн дачников, 450 тыс. собственников личных хозяйств, — цитирует парламентария «АиФ. Казань». — Если световой день будет дольше, люди успеют больше сделать и дома, и в саду. Смогут после работы погулять в парках, больше побыть с семьёй».

Тахир Хадеев с 2018 года выступает одним из инициаторов обсуждения вопроса местного времени. Именно он выражал готовность поднять эту тему в стенах Госсовета РТ, но дело дальше разговоров так и не сдвинулось.

Со слов доктора медицинских наук, профессора КГМУ, главного специалиста Минздрава РФ по гигиене детей и подростков по ПФО Эльвиры Мингазовой, перевод времени в РТ вперёд на один час не совсем обоснован с медико-социальной и психологической точек зрения. Для обоснования нужны специальные исследования. А вот переход на летнее время она поддержала. Во многих европейских странах переход на летнее время уже проверен временем.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Чувашии Олег Николаев выступил против возврата к летнему и зимнему времени, но готов поддержать изменение часового пояса (+1 мск) при условии, что это поддержит большинство жителей. Данный вопрос вынесен на парламентские слушания в Госсовете.

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