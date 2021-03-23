Кишинёв, , 09:29 — REGNUM В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1060 случаев заражения коронавирусом в ходе 2909 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 216 094 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 189 875 человек, в том числе 1512 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4563 пациента с COVID-19, из которых 343 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4590 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 31 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 831 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2602 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1589 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии в конце февраля началась массовая вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Сегодня, 23 марта, в республике начнут также делать прививки вакциной Pfizer.

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