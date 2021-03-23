Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбурге проведена оценка ущерба памятнику Юрию Гагарину, который нанесли подростки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, ущерб составил 364 948 рублей.

Напомним, на 2021 год запланирована реставрация памятника первому космонавту мира. Но ее проведут после 12 апреля. В горадминистрации подчеркнули, что до Дня космонавтики постамент памятника приведут в порядок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, памятник Юрию Гагарину с начала 2021 года дважды подвергался осквернению. В феврале злоумышленники закрасили факсимиле космонавта на гранитной плите, в марте сорвали гранитные плиты.

Последний акт вандализма попал под объектив видеокамеры. Оказалось, что виновниками разрушения стали трое школьников.

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